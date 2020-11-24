За кермом був актор, його з травмою голови доправлено у лікарню.

ДТП у Київській області за участю червоного "Ламборгіні" сталася під час зйомок музичного кліпу на очах поліцейських.

Про це УНІАН повідомила речниця поліції Київської області Віталія Грохольська.

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"До поліції Вишгородського району був запит про сприяння у проведенні зйомок музичного кліпу. Цей автомобіль мав проїздити на місці зйомок. Чому водій не впорався з керуванням і скоїв ДТП, будемо з'ясовувати пізніше. За попередніми даними, автомобілем керував актор, який скоїв ДТП. Він із травмою голови зараз у лікарні. На місці працюють слідчі", - сказала Грохольська.

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Сьогодні, 24 листопада, вранці поблизу села Лютіж Вишгородського району на лісовій дорозі розбився "Ламборгіні".

Автомобіль розігнався по слизькій дорозі зі швидкістю близько 200 км/год. Водій не впорався з керуванням, машину занесло і вона врізалась у дерева.

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Автор: Дмитро Хилюк