Автомобіль розігнався по слизькій дорозі близько 200 кілометрів за годину.

У Київській області під час зйомок фільму розбився автомобіль Ламборгіні.

Читайте такожВ Одесі "швидка" зіткнулася з Lexus і перекинулася, постраждали три людиниЯк передає кореспондент УНІАН, поблизу села Лютіж Вишгородського району на дорозі, що веде через ліс до дачного масиву, під час зйомок фільму розбився спортивний автомобіль.

Як розповіли кореспонденту УНІАН учасники знімальної групи, авто брало участь у зйомках. Автомобіль розігнався по слизькій дорозі близько 200 кілометрів за годину, при цьому зйомка велася з середини авто, однак водій не впорався з керуванням, його занесло і він врізався в дерева.

Учасники зйомок розповіли, що водій був пристебнутий ременем безпеки і залишився живим. Хоча передня частина авто відсутня внаслідок удару. На місці працюють працівники поліції та знаходиться автомобіль швидкої допомоги.

Слід зазначити, що на даній локації - в лісі біля Київського моря постійно проходять зйомки кінофільмів. Для цього інколи поліція перекриває частину дороги, коли зйомки ведуться безпосередньо на проїжджій частині.

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Автор: Дмитро Хилюк