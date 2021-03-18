Керування автобусом передали колезі, про подію повідомили представника перевізника.

У Києві оштрафували водія маршрутного транспортного засобу, який перед рейсом «закинувся» наркотиками.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва на сторінці у Facebook.

До поліції звернувся громадянин, який стверджував, що на власні очі бачив водія автобуса, який вживав наркотики на кінцевій зупинці.

Патрульні розшукали вказаний транспортний засіб на вулиці Привокзальній.

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«Водій дійсно перебував з ознаками наркотичного сп'яніння, що заперечував. Проходити освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився», - повідомили у поліції.

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. За що тепер передбачена відповідальність у 17 000 гривень з позбавленням права керування на 1 рік.

Керування автобусом передали колезі, про подію повідомили представника перевізника та патрульних з відділу безпеки дорожнього руху.

Посилення покарання за п'яне водіння

16 лютого 2021 року Верховна Рада посилила відповідальність за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

ВР прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (№2695). За це рішення проголосували 325 народних депутатів.

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Автор: Денис Прядко