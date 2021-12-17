Правоохоронці вже пред'явили звинувачення підприємцю-постачальнику.

Зіпсоване м'ясо закупила Державна прикордонна служба України. Його повинні були використовувати для харчування українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Структурний підрозділ Державної прикордонної служби України та підприємство уклали договір на закупівлю свинини.

"Постачальник, певно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають ДЕСТу та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав прикордонному загону ДПС України цей товар. Надалі, на виконання договору поставки, з продавцем проведений розрахунок", - йдеться в повідомленні.

Експерти дійшли висновку, що м'ясо не відповідає нормам ДСТУ. В результаті державі завдано збитків майже на 1,8 мільйона гривень.

Підозру вже повідомили підприємцю, який продав м'ясо, за частиною 4 частини 5 статті 191 "Розтрата та привласнення коштів державного бюджету" Кримінального кодексу України.

"Як повідомлялося раніше, в рамках цього ж виробництва повідомлено про підозру підприємцю, який поставив військовослужбовцям 10 тисяч кг м'ясних консервів, що не відповідають вимогам ДСТУ, а також державному ветеринарному лікарю і працівнику фірми-виробника, в результаті дій яких військовослужбовцям було передано 16 550 кг неякісної замороженої яловичої печінки", - йдеться в повідомленні

Як раніше повідомляв УНІАН, в українські магазини потрапив домашній сир (сир) з невідповідністю за мікробіологічними показниками вмісту дріжджів.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова