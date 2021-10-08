За інформацією поліції, посадовець керував автомобілем у нетверезому стані.

Мер міста Яремче Івано-Франківської області Андрій Мироняк вчора потрапив у ДТП.

Про це повідомлє прес-служба Яремчанської міськради.

"Сьогодні (7 жовтня – УНІАН) міський голова потрапив у ДТП... Голова громади у свідомості, перебуває на обстеженні", - йдеться в повідомленні.

У Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області повідомили, що аварія сталася в Яремче близько 20:00. В результаті зіткнення двох транспортних засобів до лікарні госпіталізовані водії.

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Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанської територіальної громади, рухаючись у сторону Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із транспортним засобом Peugeot Partner, яким керував 37-річний житель Надвірнянщини.

Внаслідок ДТП з тілесними ушкодженнями до медзакладу доставлено обох водіїв.

"Керманич Mitsubishi Outlander перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner, відібрано кров на перевірку стану сп’яніння", - розповіли у поліції.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння") .

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Автор: Світлана Макринська