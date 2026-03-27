В університеті Поплавського викрили розтрату бюджетних коштів, - прокуратура

Правоохоронці викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури (КУК). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у своєму Telegram-каналі.

Згідно з даними слідства, службові особи КУК у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022-2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн.

Що встановило слідство

Слідство встановило, що підставою для визначення обсягу державного фінансування були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу.

"За версією правоохоронців, до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.

Згідно з попередніми даними, внаслідок таких дій державі, завдано шкоди в особливо великих розмірах.

Обшуки

Так, у межах досудового розслідування кримінального провадження сьогодні, 27 березня, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора слідчі поліції за оперативного супроводу Служби безпеки України провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.

Під час слідчих дій було вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних осіб.

Що кажуть джерела

За даними джерел УНІАН у правоохоронних органах, на фото, які за підсумкам слідчих дій опублікував Офіс генпррокурора - колишній ректор університету Михайло Поплавський. Наразі йдеться лише про обшуки у екс-ректора, його не затримано.

Поплавський і студенти

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2025 року колишня студентка Київського національного університету культури і мистецтв Владислава Корінна розповіла про домагання ректора Михайла Поплавського.

Вона зазначила, що прийшла в приймальню з проханням дати їй місце в гуртожитку, на яке, за її словами, вона і так мала право. Утім, раптом вона опинилася за Києвом.

Корінна розповіла, що дорогою водій рекомендував їй увімкнути режим авіапольоту, щоб її не шукали. Після прибуття до місця призначення Корінну змушували пити коньяк.

Дівчина розповіла, що Поплавський розповідав їй про свої любовні пригоди. Після цього дівчину змусили грати в більярд на поцілунок або 100 доларів. Коли Корінна зрозуміла, що відчуває сильний стрес і більше не може це виносити, вона попросила поїхати.

