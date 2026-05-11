Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 12 травня

Національний банк України встановив на вівторок, 12 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,72 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,96/43,99 грн/дол., а до євро - 51,76/51,77 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 11 травня зріс на 6 копійок і складав 44,11 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,55 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 4 копійки і становив 51,99 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,33 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і складав 51,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривень за одиницю іноземної валюти. 

Вас також можуть зацікавити новини: