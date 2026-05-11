Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 12 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,72 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 12 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,72 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,96/43,99 грн/дол., а до євро - 51,76/51,77 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 11 травня зріс на 6 копійок і складав 44,11 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,55 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 4 копійки і становив 51,99 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,33 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і складав 51,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривень за одиницю іноземної валюти.

