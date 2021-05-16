У Миколаєві місцевий житель напав з ножем на перехожого, бо нібито переплутав його зі своїм знайомим.
Читайте такожУ Києві пасажир вистрілив у водія автобуса: той нібито спровокував його газомЯк розповіли у відділі комунікації поліції області, 21-річний чоловік з ножем накинувся на 32-річного постраждалого в під'їзді будинку на проспекті Богоявленському.
"Встановлено, що ножові поранення він завдав миколаївцю в ході конфлікту. Зі слів затриманого, він переплутав потерпілого зі своїм знайомим, з яким у нього були неприязні стосунки", - повідомили правоохоронці.
Нападник поранив чоловіка у груди та спину. Постраждалого госпіталізували, а зловмисника розшукали та затримали.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ "Умисне тяжке тілесне ушкодження".
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