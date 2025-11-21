На місці події працюють правоохоронці.

Сьогодні, 21 листопада, в Одесі в одному з районних Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки прогримів вибух – загинула людина, також є постраждалий. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються. Деталі правоохоронці обіцяють уточнити згодом.

У соціальних мережах стверджують, що вибух стався у Пересипському районі міста. Один з місцевих Telegram-каналів повідомляє про підрив гранати. Загинув нібито 42-річний мобілізований. Боєприпас, за попередньою інформацією, застосував інший мобілізований.

Згодом в Одеському обласному ТЦК та СП повідомили, що інцидент дійсно стався на території Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, який був у його особистих речах.

"На жаль, унаслідок детонації громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП. Йому оперативно надано домедичну допомогу та госпіталізовано до медичного закладу. Його стан уточнюється", - розповіли в ТЦК.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, Служби безпеки України та представники ДСНС. Встановлюються всі обставини інциденту, а також походження вибухонебезпечного предмета.

Загибель працівника ТЦК внаслідок вибуху авто на Одещині

Влітку цього року в Березівському районі Одеської області стався вибух автомобіля, у ньому загинув керівник четвертого відділу Одеського ТЦК та СП полковник Олег Номеровський. Очевидці розповіли, що трагедія сталася у районі села Донська Балка, на трасі Березівка – Доброслав. Попередньо правоохоронці заявили, що це був цілеспрямований підрив.

