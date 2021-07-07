У чому причина такої агресивної пасажирки - незрозуміло.

У Львові в автобусі №3А сталася бійка між водієм та пасажиркою, яка відмовилася платити за проїзд, вчинила скандал та накинулася на водія.

Про це повідомляє «Вголос».

Інцидент стався 5 липня, близько 14:39. За словами очевидців, на прохання людей вийти з автобуса жінка відповідала непристойними жестами. Коли ж дебоширку врешті випровадили з транспорту, вона почала бігти за автобусом та кидати в нього каміння.

У водія на руці після нападу залишились подряпини. У чому причина такої агресивної поведінки - незрозуміло.

«Я підійшов і кажу: «Оплатіть, будь ласка, чи маєте якісь документи? А вона каже: «Пішов нах** та й затялася. Два роки працюю, то перший раз таке. Молоде, нагле, якесь обкурене. Поліцію викликав, але то хіба дочекаєшся», – розповів «Вголосу» водій Ярослав.

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Автор: Денис Прядко