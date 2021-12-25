Дівчинка залишила батькам записку, у якій повідомила причини свого зникнення.

У м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі. Перелякані батьки звернулись до поліції.

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.

Зранку 24 грудня дитина пішла до школи та не повернулася. Згодом батьки знайшли записку, де школярка написала, що в неї у табелі погані оцінки, а тому вона не повернеться додому.

Читайте такожПід Києвом 8-річний хлопчик пішов з дому, отримавши дві двійки у школіМати дівчинки відразу звернулась до поліції. Жінка розповіла, що донька не повернулася додому після занять. Вона боялась, що рідні її покарають через погані оцінки.

Поліціянти оперативно розшукали дитину. Вона перебувала у своєї подруги.

"Рідні були дуже вдячні поліцейським за те, що повернули дитину додому. Зараз із ними поліцейські ювенальної превенції проводять профілактичну бесіду та роз'яснюють до чого призводять подібні вчинки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кропивницькому лікар врятував школярку з-під криги. П'ятикласниця провалилася під кригу на ставку в мікрорайоні Озерна Балка біля Гімназії новітніх технологій навчання.

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