Вбивство сталося під час конфлікту між родичами.

У Чернігівській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 21-річного сина.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку Національної поліції України у своєму Телеграм-каналі.

Тіло вбитого юнака знайшли напередодні ввечері.

"Оперативниками встановлено, що 47-річний мешканець одного із сіл Куликівського району Чернігівської області наніс удари сокирою своєму синові під час раптово виниклого конфлікту", - розповіли правоохоронці.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства дружини і дочки.

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Автор: Юрій Годован