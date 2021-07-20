У Чернігівській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 21-річного сина.
Про це повідомляє Департамент карного розшуку Національної поліції України у своєму Телеграм-каналі.
Тіло вбитого юнака знайшли напередодні ввечері.
"Оперативниками встановлено, що 47-річний мешканець одного із сіл Куликівського району Чернігівської області наніс удари сокирою своєму синові під час раптово виниклого конфлікту", - розповіли правоохоронці.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНІАН, у Луцьку затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства дружини і дочки.
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