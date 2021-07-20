Вбитим жінкам було 56 та 22 роки.

У Луцьку затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства дружини і дочки.

Як інформує сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області, повідомлення про вбивство надійшло до правоохоронців сьогодні о 07:15.

Заявниця розповіла, що її 62-річний сусід вбив дружину та дочку.

"На місце події прибули патрульні поліцейські, які затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. У квартирі вони виявили тіла двох жінок – 56 та 22 років", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину встановлюються.

Вирішується питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу й оголошення підозри.

Відомості внесені в ЄРДР за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

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Автор: Світлана Макринська