Чоловік вбив свою дружину в ліжку, а дочку - в коридорі.

Чоловік, який зарубав у Луцьку дружину та доньку, був сімейним тираном. Сусіди розповіли, що загиблих неодноразово доводилося рятувати від глави сімейства.

Про це повідомляє місцеве видання konkurent.ua.

В будинку №32 на вулиці Соборності в Луцьку у ніч на 20 липня чоловік вбив двох людей. Він зарізав свою 56-річну дружину в ліжку, а дочку - в коридорі.

"Він сам сказав сусідці "викличте поліцію, я забив жінку з дитиною". Неадекватний, що я можу сказати. Таку людину треба за гратами тримати й все. Він не пив, він так дурень. З головою у нього не все добре. Скільки людям він капостей робив, і нам, і в сусідньому будинку...",- розповіла одна з сусідок.

Читайте також"Поскаржився на шум": у Дніпрі невідомі зарізали 36-річного чоловіка

Сестра загиблої жінки Зоя Ковальська досі не може повірити, що її сестри більше немає.

"Скільки він знущався, скільки чудив. Було вже не раз, і вона говорила поліції. Тільки тепер, коли забив, вони вже розслідують. А раніше то вони не могли нічого зробити. Єдина дочка була. Був хлопчик, мав церебральний параліч і помер. Танечка вчилася, магістерське кінчала", - зазначила жінка.

Підозрюваного відправив у наркодиспансер. Крім того, лікарі перевірять його психічний стан.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру за частиною 2 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Жорстока розправа в психлікарні

18 липня в Гейківській обласній психоневрологічній лікарні під Кривим Рогом знайшли мертвим медбрата.

Тіло загиблого виявили близько 4:00. Крім того, з медустанови зник 21-річний пацієнт.

У поліції повідомили, що пацієнт забив до смерті 54-річного медпрацівника імовірно стільцем.

Правоохоронці розшукують зловмисника та розпочали розслідування за частиною 1 статті 115 КК України "Вбивство".

20 липня правоохоронці затримали втікача з Гейківської психоневрологічної лікарні Івана Евсейчева.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова