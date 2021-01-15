Клієнт викликав автомобіль до свого будинку, але при цьому відмовлявся виходити.

У Кам'янському, Дніпропетровська область, чоловік засипав службу таксі викликами. Машини одна за одною під'їжджали до його будинку.

Клієнт викликав автомобіль до свого будинку, але при цьому відмовлявся виходити. Свої дії він повторював кілька разів, кожен раз відмовляючись вийти з дому.

Читайте такожЛедве в Дніпро не злетіла: ДТП за участю фурі на Південному мосту потрапила на відео

Інцидент стався ввечері в четвер, 14 січня, повідомляє міський сайт Кам'янського.

За інформацією ЗМІ, він зробив близько 5 викликів, а на 6-й водії не витримали і виманили клієнта на вулицю. Відомо, що чоловік віддав гроші за виклик і простій 5 машин. А трохи пізніше, як повідомляють очевидці, невідомі облили чоловіка зеленкою.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли в Кам'янському таксисти "виховують" клієнтів за допомогою зеленки. За тиждень до Нового року таким же чином була покарана компанія, яка відмовилася платити літньому таксисту за проїзд. Тоді він викликав на підмогу колег.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН