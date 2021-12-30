В селі Ржавчик на Харківщині зіштовхнулися швидкісний електропотяг та автомобіль "ГАЗ".
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.
Аварія сталася 29 грудня. На залізничному переїзді зіткнувся швидкісний електропотяг сполучення "Близнюки-Харків" під керуванням 34-річного машиніста та автомобіль "ГАЗ-2752" під керуванням 39-річного мешканця м. Первомайський.
Водій не виконав вимогу забороняючого сигналу світлофору та виїхав на залізничний переїзд, який не обладнано шлагбаумом.
Читайте також90% опіків тіла: померла ще одна жертва пожежі в лікарні на Прикарпатті (відео)Відзначається, що машиніст подавав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалось.
39-річний водій "ГАЗ" від отриманих травм загинув на місці.
Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у Харківській області на трасі загинула шестимісячна дитина.