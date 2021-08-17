Він погрожував працівникам поля зброєю.

На Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, який влаштував погром та стрілянину в полі. Він хотів помститися компаньйону, але переплутав поля.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Інцидент стався на території Зеленопідської територіальної громади Каховського району. Фермер повідомив в поліцію, що побачив пошкоджені трактор з причепом і мопеди. Робітників на місці не було, їх телефони не відповідали.

Місцеві працівники розповіли, що в поле на білому позашляховику марки "Лінкольн" приїхав невідомий чоловік та почав погрожувати їм. Він заявив, що їх роботодавець винен йому гроші.

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Люди, які працювали на сусідніх полях, вказали, у якому напрямку рухався автомобіль. Його помітили у с. Діброва.

Водій намагався втекти, але оперативники заблокували позашляховик та затримали його. В автомобілі знайшли карабін з тепловізором, гільзи, глушник, металевий прут та мобільні телефони. Усе це направили на експертизу.

Зловмисником виявився 36-річний житель Нової Каховки. Раніше він був судимий за грабіж, погрозу вбивством та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Чоловік пояснив, що хотів помститися своєму компаньйону по агробізнесу, який нібито постачає йому неякісні товари та постійно винен гроші.

Він планував пошкодити сільськогосподарську техніку, але точно не знав, яке поле належить компаньйону. Як виявилося, нападник пошкодив майно іншого фермера.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років). Вирішується питання про вручення затриманому підозри в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

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Автор: Людмила Жерновська