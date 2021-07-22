На місце викликали поліцію і батьків стрільця.

У Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику, є постраждалі.

Про це пише місцевий Телеграм-канал "Харьков 1654".

"Малолітній гангстер влаштував стрілянину на дитячому майданчику на Асхарова, 5. Стріляв по дітях, кілька постраждалих, пістолет важкий, для дітей сила удару найпотужніша. Пістолет відібрали. Поліція на місці. Викликали батьків стрільця", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що постраждалі відбулися синцями - викликати швидку допомогу не знадобилося.

Правоохоронці вказаний інцидент поки не коментували.

Як повідомляв УНІАН, в Миколаєві чоловік стріляв у незнайомця, з яким у нього виник конфлікт на вулиці. Правоохоронці встановили, що в тойвечір потерпілий знаходився на вул.прикордонній, де у нього виник конфлікт з незнайомцем, під час якого зловмисник дістав пістолет і почав стріляти.

Чоловік намагався сховатися за стовпом, але невідомий продовжив стрілянину і кілька разів влучив у нього. Поранений чоловік, дочекавшись моменту, зміг відібрати пістолет у зловмисника, після чого той втік.

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Автор: Юрій Годован