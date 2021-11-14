Пожежу в Дніпрі гасили менш як годину, поділилися в ДСНС.

У Дніпрі під час ліквідації пожежі в квартирі виявлено тіла двох осіб.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, 14-го листопада о 6 годині 22 хвилини до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Абхазькій Соборного району міста Дніпро з квартири йде дим.

За викликом одразу направлено чергові відділення пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Читайте такожУ Дніпрі в зачиненій квартирі знайшли зв'язане мотузками тіло (фото)По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що виникла пожежа в середині квартири на другому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Під час ліквідації пожежі, рятувальниками було виявлено тіла чоловіка та жінки без ознак життя.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі всередині кімнати. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін квартири. Загальна площа пожежі склала 30 м кв.

Пожежу локалізовано о 6 годині 48 хвилин та ліквідовано о 7 годині 10 хвилин. До гасіння пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що в Дніпрі вогонь знищив шість квартир в одноповерховому житловому будинку та забрав життя 49-річного чоловіка.

Автор: Лариса Бекета