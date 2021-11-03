Інцидент стався у травні 2021 року.

Національна поліція України закрила кримінальне провадження проти ветерана АТО Андрія Пекельного, який у травні смертельно поранив одного з нападників на його дім.

Про це повідомив адвокат Пекельного у Facebook.

За його словами, слідство встановило, що чоловік діяв правомірно і в межах необхідної оборони.

"Добре, коли слідчі Національної Поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти і дають їм оцінку. А прокурор Офісу Генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення на підставі зібраних доказів. Хочу сподіватись, що трагедія, яка сталася в ту ніч і забрала людське життя, буде хоч і гіркою, та наукою для інших молодих людей," - написав Андрій Федур.

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2 травня на Тернопільщині, у селі Глещава, учасник АТО смертельно поранив ножем одного з декількох нападників на його будинок.

Юнаку оголосили підозру за статтею 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вважає передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який для самооборони був вимушений застосувати холодну зброю і вбив одного з нападників.

6 травня стало відомо, що проти нападників на будинок ветерана АТО відкрито кримінальне провадження щодо порушення недоторканності житла.

Автор: Людмила Жерновська