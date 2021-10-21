48-річний чоловік, який проживав з жінкою у одному будинку, застосувавши фізичну силу, вступив із нею в статевий зв’язок проти її волі.

На Київщині оголошено вирок чоловіку, який зґвалтував свою 91-річну бабусю.

Про це повідомляється на сайті Київської обласної прокуратури.

Так, в ході судового розгляду прокурором доведено, що у квітні 2021 року 48-річний мешканець Броварського району зайшов до кімнати своєї 91-річної бабусі, з якою він проживав у одному будинку, застосував фізичну силу і вступив із потерпілою в статевий зв’язок проти її волі.

Враховуючи докази, надані стороною обвинувачення, суд призначив чоловікові покарання – 7 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 152 КК України).

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Раніше повідомлялося, що на Полтавщині колишнього та чинного поліцейських підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки.

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Автор: Тетяна Герасименко