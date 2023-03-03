Викрито організатора та сімох учасників злочинної групи.

На Київщині правоохоронці викрили організатора та сімох учасників злочинної організації, які займалися збутом зброї та психотропних речовин. Підозрювані збували "товар" у Фастівському та Бучанському районах.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, викрито та повідомлено про підозру вісьмом громадянам за фактами створення та участі в злочинній організації, незаконного збуту зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, а також незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, мешканець Київщини організував та очолив злочинну організацію до якої залучив сімох знайомих. ЇЇ структура мала ієрархічну побудову з чітким визначенням ролей кожного з учасників.

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"Підозрювані збували на території Фастівського та Бучанського районів психотропні речовини амфетамін і PVP, а також вогнепальну зброю, боєприпаси й вибухові пристрої. Отримані від злочинної діяльності кошти вони розподіляли між собою та використовували для продовження злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели 13 оперативних закупок. Під час 14 обшуків вилучили зброю, боєприпаси, компоненти для виготовлення психотропних речовин.

За результатами слідчих дій восьмеро учасників, у тому числі організатор, затримані у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються канали надходження зброї, боєприпасів та психотропних речовини, а також інші особи, причетні до скоєння злочину.

Новини Київщини

2 березня 2023 року у Бучанському районі Київської області виявили ще одне поховання. Було ексгумовано тіла трьох людей, які загинули під час російської окупації.

Крім того, у Києві сталася моторошна ДТП за участю кількох автівок. Зазначається, що один із автомобілів від удару вилетів на пішоходний перехід.

25 лютого на одній зі станцій столичного метро правоохоронці виявили у пасажира гранату "Ф-1" та запал до неї. 29-річного чоловіка затримали.

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