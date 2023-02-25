29-річному уродженцю Одеської області обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У Києві на станції метро "Мінська" поліція виявила у пасажира гранату "Ф-1" і запал до неї.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції у місті Києві. "На станції метро "Мінська" правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, а під час поверхневої перевірки виявили у нього в кишені гранату "Ф-1" та запал до неї", - повідомили у поліції.

Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження, а правопорушника затримали. Йдеться про 29-річного уродженця Одеської області.

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Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину згідно з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід-нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Інциденти зі зброєю

На Миколаївщині затримали чоловіка, у якого в гаражному підвалі знайшли справжній арсенал. Він ховав автомат Калашникова, патрони і гранати, повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Так, слідчі отримали інформацію про те, що житель міста Вознесенськ зберігає у себе вдома зброю. Під час обшуку і виявили арсенал.

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