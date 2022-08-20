Він зловмисник спеціалізувався на крадіжках елітних авто Lexus та Toyota.

На Київщині затримали крадія авто, який "працював" у різних областях України.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі.

"Добігався! Легендарного угонщика "Калаша" затримали на Київщині. Злодій кілька місяців переховувався від слідства", - зазначив він.

За словами Нєбитова, 43-річний зловмисник спеціалізувався на крадіжках елітних авто Lexus та Toyota, а для викрадення автівок користувався обладнанням вартістю від 30-40 тисяч доларів.

"На своєму рахунку має цілу серію злочинних епізодів в різних областях України, в тому числі в Рівненській, Київській області та столиці. Наші поліцейські вже передали спритника слідчим із Вінниці", - розповів очільник поліції Київщини.

Нагадаємо, раніше Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що на початку війни в країні значно впав рівень злочинності майже по всіх категоріях злочинів.

Однак у міністерстві протягом двох-п'яти місяців очікують зростання злочинності за певними категоріями злочинів.

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