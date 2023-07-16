Зловмисник переховувався від правоохоронців, видаючи себе за брата-близнюка.

На Київщині затримали чоловіка, який уникнув покарання через викрадення автівки у 2016 році, і вже три роки перебуває у розшуку. Весь цей час він жив під чужим імʼям.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, зловмисника, якого оголосили в розшук ще в 2021 році, затримали працівники кримінальної поліції Білоцерківщини.

"З'ясувалось, що засуджений використовував у повсякденному житті документи брата-близнюка, представляючись його іменем. Розрізнити їх один від одного було вкрай важко, що вдалося поліцейським Київщини", – йдеться у повідомленні.

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Викрадача автомобіля правоохоронці вже доправили до столичного слідчого ізолятора для виконання законного рішення.

Новини Київщини

15 липня у селі селі Городище Київської області загинула дитина. Тіло 9-річного хлопчика виявили в річці Рось за 12 метрів від берега після того, як декілька годин його шукали поліцейські, працівники ДСНС та небайдужі громадяни.

9 липня в Києві автівка влетіла в АЗС, після чого на "заправці" почалася пожежа. Повідомлялося, що внаслідок аварії постраждали троє людей: водій, 2002 року народження, пасажир автомобіля, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження.

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