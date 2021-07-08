Наразі життю хлопчика нічого не загрожує, однак його стан залишається стабільно тяжким.

На Львівщині 9-річного хлопчика госпіталізували до реанімації після укусу змії.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області, ввечері 7 липня до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що до реанімаційного відділення Дрогобицької дитячої лікарні поступив хлопчик, 2012 року народження, житель міста Бібрка Львівського району.

У дитини діагностували укус змії пальця правої руки.

У медзакладі кореспонденту УНІАН повідомили, що наразі життю хлопчика нічого не загрожує, однак його стан залишається стабільно тяжким.

«Сталося це у Східниці, куди дитина разом із бабусею приїхала на відпочинок. Проживали у приватному секторі. Хлопчик бавився у дворі, як раптом його за палець вкусила змія. Медики прибули вчасно, дитину госпіталізували. Зараз його стан тяжкий, але стабільний. Він - у реанімації», - розповіла головний лікар Дрогобицької дитячої міської лікарні Оксана Стебельська.

Читайте такожУ машині київського таксі виявили змію (фото)За словами медика, останнім часом такі випадки не рідкість – у медзакладі на лікуванні через укус змії наразі перебуває ще одна дитина.

Рятувальники просять громадян бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу. При появі поряд із собою плазуна радять не панікувати, не робити різких рухів, а спокійно відійти.

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Автор: Мирослава Бзікадзе