16-річного школяра, який отримав тілесні ушкодження, госпіталізували до лікарні. Діагнози ще сімох учнів уточнюються.

На Львівщині сталася аварія, у якій постраждали діти. Шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, одного підлітка вже госпіталізували.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася сьогодні вранці біля села Бишів Червоноградського району.

"Відбулося зіткнення між шкільним автобусом, що обслуговує ЗОШ І-ІІІ ступенів села Бишів, яким керував 54-річний місцевий мешканець, та вантажівкою "ДАФ" під керуванням 28-річного жителя одного з сіл Червоноградського району", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в автобусі перебували 12 учнів.

Зазначається, що внаслідок ДТП пасажир автобуса, 16-річний школяр, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Діагнози ще сімох учнів уточнюються.

Читайте такожПрав не було, від тесту відмовився: у Криму горе-водій врізався в будівлю "селищної ради" (відео)За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові авто на великій швидкості знесло дитину на пішохідному переході. Водій навіть не спробував пригальмувати перед "зеброю".

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Світлана Макринська