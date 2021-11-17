Водій навіть не спробував пригальмувати перед "зеброю".

Ситуація з дотриманням правил дорожнього руху у Харкові катастрофічна. Після недавніх гучних аварій на вулиці Пушкінській авто знесло дитину на пішохідному переході.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Труха"

На опублікованих кадрах видно, що дитина почала переходити дорогу. При цьому одне авто зупинилося, щоб пропустити маленького пішохода, а водій другої машини навіть не спробував пригальмувати й зніс хлопчика. Дитину від удару відкинуло на дорогу.

Зазначається, що аварія сталася на вулиці Пушкінській на нерегульованому пішохідному переході. За словами очевидців, дитина після ДТП змогла встати на ноги.

Смертельна ДТП у Харкові 26 жовтня: подробиці

Увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, але зіткнувся з Chevrolet.

В результаті 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti - двоє юнаків 19 років і 16–річна дівчина - з важкими травмами доставлені в лікарню.

16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Його затримали.

Харківський зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet.

Адвокат стверджує, що 16-річний підозрюваний має доступ до мобільного телефону і соціальним мережам. При цьому він констатував, що отримати засоби зв'язку в СІЗО нескладно.

Автор: Анастасія Горбачова