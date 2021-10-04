Обидві львів'янки потрапили до лікарні.

На Львівщині сталася ДТП, у якій постраждали дві жінки. Водій на Renault Logan збив одразу двох львів'янок. Вони потрапили до лікарні.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталася 3 жовтня о 11.30, біля селища Рудно у Львівському районі. Поліція попередньо встановила, що водієм автомобіля, на якому збили жінок, був 23-річний львів'янин. Постраждалі жінки також місцеві, першій 22 роки, а другій - 60.

Прес-служба поліції показала місце аварії на фото. На них можна побачити, що машина з розбитим лобовим склом стоїть біля пішохідного переходу. Ймовірно, водій збив жінок, коли вони переходили дорогу. Це пояснює, чому на фото авто знаходиться за переходом.

Обидві жінки отримали травми. Наразі вони знаходяться у лікарні, про їх стан у поліції не повідомляють.

Читайте такожВбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: поліція завершила розслідування"За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - додали у відділі комунікації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі озброєний автокрадій тікав від поліції та забіг до чужої квартири. Там він зачинився у туалеті, проти копи усе одно його знайшли.

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Автор: Поліна Кузенко