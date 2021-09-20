Наразі прокурори домагаються проведення додаткової експертизи, аби визначити, чи були у хлопця проблеми зі здоров’ям до скоєння злочину.

Підозрюваного у жорстокому вбивстві 19-річної львівської студентки Дар’ї Косенок, яке сталося наприкінці березня, визнали психічнохворим.

Як повідомив УНІАН в. о. заступника керівника Галицької окружної прокуратури Роман Попович, про це свідчать результати судово-психіатричної експертизи.

За його словами, у висновку експертів щодо стану здоров’я підозрюваного йдеться, що на даний час він страждає тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності у формі поліморфного психотичного розладу та не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Як зазначив Попович, оскільки справа була відкрита за фактом вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) хлопцю обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Наразі він перебуває в обласній психіатричній лікарні.

"Чи був підозрюваний хворим на момент скоєння злочину, чи після нього, цього невідомо. Це експерти зможуть встановити, лише коли він буде в лікарні. Тому ми клопочемо про примусове лікування, щоб провести додаткову експертизу", - сказав представник прокуратури.

Втім, як повідомляє Zaxid.net, батьки дівчини мають сумніви щодо висновків львівських психіатрів та вимагають незалежної судово-психіатричної експертизи в Дніпрі або ж у Києві.

"Він "косить" під хворого. Вони пишуть, що в нього якісь психічні розлади, але це все маячня", – заявляє батько дівчини Андрій Косенок. На його думку, в такий спосіб вбивця його доньки хоче уникнути покарання.

"Ми клопочемо про проведення незалежної експертизи. Яким би не був висновок незалежної експертизи, я його прийму. Є багато питань до львівської експертизи, висновки дуже обтічні. Зараз він хворий, а відповісти, чи був він хворий тоді, вони не можуть. Раз не можуть, хай ще раз проводять експертизу", - зазначає мати дівчини Ганна Косенок.

"Він мав водійські права, був програмістом, адекватною людиною. Я впевнена, що він може симулювати психічну хворобу", – додає вона.

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Вбивство Дар’ї Косенок - що відомо

19-річну студентку Львівського національного університету ім. Івана Франка Дар’ю Косенок 29 березня оголосили у розшук. А вже наступного дня її знайшли мертвою в орендованій квартирі в центрі Львова.

Правоохоронці нарахували на тілі загиблої дівчини дев’ять ножових поранень. А за кілька годин затримали і ймовірного вбивцю – її хлопця Нестора Литвинчука. Під час затримання він зізнався у скоєному.

Автор: Мирослава Бзікадзе