Він сам привіз дівчинку додому.

У Баштанському районі суд арештував 38-річного кривдника малолітньої дівчинки.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

17 травня мешканка одного з сіл району повідомила в поліцію, що декілька днів тому зґвалтували її 12-річну доньку.

Дівчинка розповіла матері про те, що 13 травня, коли вона гралась на вулиці, батько її подружки запросив поговорити в автомобіль, вивіз за село, де пригостив морозивом та примусив випити алкоголь, після чого вчинив протиправні дії сексуального характеру.

Читайте такожУ Дніпрі 11-річного хлопчика два місяці ґвалтував однокласник - ЗМІАби приховати злочин, чоловік привіз дівчинку додому, куди викликав поліцейських та повідомив, що побачив її на вулиці у стані сп’яніння та вирішив допомогти, привізши до місця мешкання.

Тоді медики призначили дитині амбулаторне лікування. Вона не скаржилася на те, що відносно неї було вчинено злочин, чи на стан здоров’я. Лише згодом дівчина наважилась розповісти про все матері.

38-річному зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України «Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років». Відповідно до санкції вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Суд обрав підозрюваному тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Досудове слідство триває. Призначено проведення ряду необхідних експертиз.

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Автор: Людмила Жерновська