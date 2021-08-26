Пошуки втікача тривають.

На Миколаївщині з психіатричної лікарні втік чоловік, раніше засуджений за умисне вбивство.

Про це в четвер повідомила прес-служба поліції області.

Зазначається, що Євгеній Юрійович Грек 1987 року народження вчора, 25 серпня, самовільно залишив спеціалізований лікувальний заклад в селищі Сапетня. Його туди помістив суд, застосувавши до нього примусові заходи медичного характеру.

"Прикмети: зріст 184 см, худорлявої статури, волосся темне коротке з залисинами, очі темні, губи тонкі. Був одягнутий у шорти та футболку бежевого кольору зі смужками чорного кольору, і кросівки. Може носити медичну маску", - розповіли в поліції й показали фото втікача.

За фактом самої втечі було розпочато кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Усіх, хто володіє інформацією про місце перебування розшукуваного, просять повідомляти її поліції за телефонами (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, (073)3218805, (063)5697253, (063)9092271, 102. Або ж звернутися до відділення поліції №5 Миколаївського районного управління.

Раніше у психлікарні поблизу Кривого Рогу пацієнт вбив медбрата стільцем, після чого втік. Згодом стали відомі моторошні деталі злочину. За деякий час утікача затримали.

Автор: Юрій Годован