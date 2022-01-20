Фігурант раніше орендував у потерпілої житло. Жертву він звинуватив у крадіжці.

В Одеській області 23-річний хлопець до смерті побив пенсіонерку табуреткою і забрав телевізор.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Так, в правоохоронні органи та швидку допомогу звернулася мешканка Дальницької об'єднаної громади. Вона заявила, що виявила свою літню сусідку в непритомному стані, та лежала у крові на підлозі. За її словами, вона прийшла в будинок потерпілої, якій допомагала по господарству.

Пенсіонерку доставили в лікарню в стані коми, з відкритою черепно-мозковою травмою і переломом основи черепа. В лікувальному закладі потерпіла померла.

Заявниця звернула увагу, що з будинку зник телевізор. Пошуками фігуранта зайнялися оперативники. Вони встановили особу підозрюваного і затримали його в місті Чорноморськ (Одеська обл.). Зловмисником виявився 23-річний хлопець, який раніше орендував у жертви кімнату. Підозрюваний зізнався, що приходив до пенсіонерки за грошима, які вона нібито у нього вкрала влітку минулого року, коли він у неї проживав. Зараз хлопець вирішив відібрати "вкрадене".

Читайте такожПалив волосся, ґвалтував, душив: киянка на 2 дні потрапила в полон до нелюда"Він приїхав додому до 67-річної жительки Дальницької об'єднаної територіальної громади, забрав у господині телевізор... Вона пручалася, тоді підозрюваний штовхнув її на підлогу, і бив її по голові ногами та дерев'яною табуреткою", - розповіли в поліції.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфіковані як розбій, пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). За скоєний злочин молодому чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі невідомі жорстоко познущались з безпритульного чоловіка. Потерпілому "відривали вуха".

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