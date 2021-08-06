За словами колишньої дружини, 33-річний чоловік говорив, що хоче вчинити суїцид.

Сьогодні в Одеській області загинув чоловік, який перед наближенням потяга ліг на рейки.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася на залізничній станції біля села Кремидівка.

За словами машиніста, перед наближенням локомотива чоловік ліг на рейки. Він застосував екстрене гальмування, проте через невелику відстань зупинитися не зміг. Потерпілий помер в автомобілі швидкої допомоги.

За словами колишньої дружини 33-річного загиблого (жителя Одеси), раніше чоловік висловлював бажання накласти на себе руки. Жінка розповіла, що колись він вже лягав під поїзд, з-під якого вона тоді "встигла його дістати".

Обставини трагедії встановлюють поліцейські. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

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Автор: Лариса Козова