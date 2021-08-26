У поліції даний факт кваліфікували як самогубство.

У Дніпрі 29-річна жінка вистрибнула з вікна, залишивши двомісячного малюка.

Про це повідомляє місцевий ресурс "Наше Місто" з посиланням на Дніпровське районне відділення поліції.

Інцидент трапився в середу, 25 серпня, на ж/м Тополь-2 (вул. Тополина, 19). Жінка вистрибнула з вікна квартири на п'ятому поверсі. Від отриманих травм вона померла на місці.

У поліції даний факт кваліфікували як самогубство і зараз займаються з'ясуванням всіх обставин надзвичайної події.

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За словами місцевих жителів, у загиблої залишилася двомісячна дитина. Також кажуть, що жінка залишила передсмертну записку.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

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Автор: Денис Прядко