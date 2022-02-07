Суд визнав чоловіка винним і засудив 51-річного одесита до трьох років позбавлення волі з випробувальним строком у два роки.

В Одеській області до умовного строку засуджено чоловіка, який побив поліцейського палицею.

Про це повідомили в Білгород-Дністровському районному відділі поліції.

Зазначається, що інцидент стався в курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району, куди правоохоронців викликали припинити конфлікт між відпочиваючими. У відповідь на прохання припинити порушення громадського порядку, один з його учасників – п'яний житель Одеси – схопив палицю і став бити поліцейського.

Правоохоронці відносно зловмисника застосували фізичну силу, наділи на нього кайданки і доставили в райвідділ поліції. Йому оголосили підозру у навмисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Згідно ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, за це передбачено обмеження або позбавлення волі строком до п'яти років.

Читайте такожСправу про звіряче вбивство поліцейського в Чернігові скерували до суду

Суд визнав чоловіка винним і засудив 51-річного одесита до трьох років позбавлення волі з випробувальним строком у два роки.

"Чоловікові дали шанс виправитися на волі з умовою пройти корекційну програму органу пробації "Зміна прокримінального мислення", - пояснили в главку.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі біля пункту обігріву двоє безхатьків жорстоко побили чоловіка, який від отриманих травм помер у лікарні.