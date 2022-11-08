13-річна дитина отримала вогнепальне поранення ніг та черевної порожнини.

На Одещині чоловік поранив дівчинку з рушниці, переплутавши з лисицею. Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що до єдиної диспетчерської центру надійшов дзвінок з Ширяївської громади про поранення дитини. На місце події була екстрено спрямована бригада медиків.

"На місці з’ясувалося, що 13-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення правої та лівої гомілок, а також передньої черевної стінки. Зі слів сусіда, він був на полюванні і стріляв у лисицю, але випадково влучив у дитину", - йдеться у повідомленні.

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Медики надали дівчинці першу допомогу і екстрено госпіталізували до Ширяєвської центральної районної лікарні.

Криміналні новини Одещини

Як повідомляв УНІАН, в Одесі викрили 19-річного киянина, який продав через інтернет неіснуючі товари.

Також нещодавно в Одесі викрили трьох зловмисниць, які втягували жінок в заняття проституцією. Кожна "працівниця" приносила дохід у 30-40 тис. грн на день, з яких отримувала 40%. Також поліція з'ясувала, що двоє арештантів незаконно отримували виплати для переселенців. Своїми діями вони завдали збитків державі на 22 тисячі гривень.

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