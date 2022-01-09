Такі самі акції відбулися у низці інших міст України, а також в інших країнах.

У неділю, 9 січня, в містах України та світу проходить акція українців "Скажи Путіну НІ / SayNOtoPutin".

Про це організатори акції повідомили на своїй сторінці у Facebook.

"9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати "ні" Путіну та його імперській політиці. Компроміси з Путіним призведуть лише до нових війн та жертв", - йдеться в повідомленні.

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Акція у Києві розпочалася об 11:30 на Михайлівській площі.

Як повідомляє Радіо Свобода і Суспільне, у Києві в акції участь взяли кілька сотень людей. Вони прийшли з українськими прапорами та гаслами проти агресії Росії. Окрім цього, учасники принесли прапори Казахстану і Білорусі, а також розгорнули великий банер з написом "Скажи Путіну НІ" та великий український прапор.

Таким чином активісти нагадали українській владі, що позиція нашої держави під час перемовин має бути чіткою - жодних компромісів з Кремлем. Перемістившись до будівлі МЗС учасники акції розгорнули банер з головним меседжем та заспівали гімн України.

Такі ж акції відбуваються в низці інших міст України, а також в інших державах, зокрема в Італії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Великій Британії. Також, як зазначили організатори, акція о 14:00 розпочалася в Нью-Йорку (США), а о 15:00 в Чикаго (США).

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У понеділок, 10 січня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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