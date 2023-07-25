7-річний хлопчик потрапив до реанімації через методи "виховання" у власній сім'ї.

На Одещині госпіталізовано 7-річного хлопчика, якого жорстоко побила та обпекла газовим пальником рідна сестра.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, жахлива подія сталася у Білгород-Дністровському районі.

"На спецлінію "102" надійшло повідомлення зі швидкої медичної допомоги про те, що до лікарні доставлено 7-річного хлопчика з чисельними травмами та опіками. Встановили, що їх спричинила 16-річна сестра дитини", - розповіли правоохоронці.

За даними поліції, потерпілий має трьох сестер - 16-ти, 11-ти та 9-ти років. Матір дітей позбавили батьківських прав, тому опіку над ними узяв 62-річний родич. В той день, коли хлопець постраждав, опікун та його дружина були зайняті своїми справами.

"Найстарша із дівчат зайнялася "вихованням" молодшого брата. Вона побила його, обпекла газовим пальником, прив’язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч. Тільки вранці хлопчик зумів самостійно звільнити зв’язані руки і вибратися із господарської будівлі та звернутися по допомогу до сусідів, які і викликали "швидку", - кажуть у поліції.

Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення Білгород-Дністровської районної лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та опіками другого ступеня передпліччя та сідниць.

Під час огляду домоволодіння родини поліцейські вилучили газовий пальник, фрагменти синтетичної мотузки та інші речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

Дівчина свої дії пояснила тим, що брат нібито бешкетував, псував її речі та хотів підпалити газовим пальником скирту сіна та будинок. Вона запевняє, що тоді завадила йому це зробити і зайнялась його "вихованням".

Розпочато кримінальні справи за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі малолітнього, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань) ККУ, в рамках якої 16-річній дівчині вже повідомлено про підозру. Також відкрито провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Питання щодо повідомлення про підозру опікуну буде вирішуватись в рамках досудового розслідування.

"Виховательці" та опікуну загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), в рамках якого буде надано правову оцінку працівникам служби у справах дітей місцевої ради.

Поліцейські пояснили, що в їх поле зору та соцслужб ця родина вже потрапляла неодноразово через втечу з дому 11-річної дівчинки. На профілактичному обліку в поліції вона стоїть як дитина-утікач, а в службі у справах дітей - як дитина, що перебуває у складних життєвих обставинах. Відносно опікуна за останній рік правоохоронці складали два протоколи за частинами 1 та 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зараз двох молодших дівчаток представники соцслужби вилучили з сім’ї. Вирішується питання щодо подальшого місця проживання усіх трьох малолітніх дітей. Слідство триває.

"Дитячі справи" на Одещині

1 лютого 2023 року у селищі Сарата Білгород-Дністровському району Одеської області 12-річна дівчинка під час шкільної перерви вистрибнула з вікна класу, розташованого на третьому поверсі.

Дитину госпіталізували. На підставі отриманих пояснень від вчителів та однокласників постраждалої, поліцейські кваліфікували подію як доведення до самогубства. Місцеві жителі повідомляли, що 7-класниця пригнула з вікна через постійний булінг з боку однокласників.

Також у квітні батьки не угледіли за 2-річним хлопчиком, який випав з вікна 5-поверхового будинку й розбився насмерть. Під час інциденту батько перебував в іншій кімнаті.

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