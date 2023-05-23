Дитина вередувала під час купання.

У Запорізькій області судитимуть жінку, яка побила маленького сина за капризи під час купання.

Як повідомляють у Запорізькій обласній прокуратурі, жительниці Запоріжжя повідомили про підозру у катуванні малолітньої дитини (частина 1 статті 127 Кримінального Кодексу України). Вони оприлюднили фото, на якому можна побачити рани на обличчі дитини. За даними слідства, інцидент стався, коли хлопчика купали.

"Багатодітна молода мати, перебуваючи напідпитку, побила однорічного сина за його капризи під час купання. Вона щонайменше чотири рази вдарила малюка в обличчя руками та шнуром від побутової техніки", - йдеться у повідомленні.

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