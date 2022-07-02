Спершу молодик зарубав собаку.

На Одещині 19-річний хлопець вбив собаку і п’ять цуценят, аби помститися сусідці, яка не позичила йому гроші.

Про це повідомила поліція Одеської області.

В п’ятницю, 1 липня, до поліції звернулася мешканка Тарутинської громади і повідомила, що хтось жорстоко вбив її домашніх улюбленців.

Вже за кілька годин встановили причетну до злочину особу – 19-річного односельці.

Як з’ясували поліцейські, напередодні хлопець просив жінку позичити йому гроші, а почувши відмову, спланував помсту. Вночі він прийшов до неї, впевнився, що нікого немає вдома, перестрибнув через паркан, знайшов у дворі сокиру і вбив нею собаку. Після цього - заздалегідь підготовленою будівельною пилкою і п’ятьох її цуценят.

"Знаряддя злочину поліцейські вилучили, а тіла тварин направили на експертизу. Правопорушник скоєне не заперечував. Молодикові інкримінують жорстоке поводження, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі", - прокоментувала начальниця відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Олена Узун-Куртогло.

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