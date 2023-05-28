16-річний хлопець, будучи нетверезим, вирішив проїхатись вулицями населеного пункту.

У Подільському районі Одеської області ввечері 27 травня 16-річний водій мотоцикла врізався в паркан приватної оселі.

Як повідомили в регіональному главку національної поліції, інцидент трапився в селі Гвоздавка Друга Любашівської громади.

За попередніми даними, 16-річний хлопець, будучи п'яним, вирішив проїхатись вулицями населеного пункту. Його пасажиром був 14-річний місцевий житель. Дорогою неповнолітній водій не впорався з керуванням та врізався у паркан приватного домоволодіння. На місце події була викликана бригада медиків.

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"На жаль, травми молодшого за віком хлопця були несумісними з життям, він помер у кареті "швидкої". Старшого юнака доставили до лікарні, де йому діагностували забої, садна, політравму", - розповіли в поліції.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Призначені експертизи. Мотоцикл забрали на арештмайданчик, а його водія затримали. Вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу.

Інші моторошні ДТП на Одещині

Вчора, 27 травня, на трасі Одеса - Рені через зіткнення легковика та мікроавтобуса загинула людина та п'ятеро отримали травми. Серед постраждалих - маленький хлопчик. За попередніми даними, житель міста Білгород-Дністровський на автомобілі Nissan Primera не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з мікроавтобусом Mercedes Vito, у якому перебувала ціла сім'я з Одеси.

Також ДТП сталася у селі Ройлянка Білгород-Дністровського району, де п'яний водій на Daewoo Lanos збив на узбіччі 10-річного хлопчика, який отримав переломи кісток голови. Водія затримали.

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