На трасі ускладнено дорожній рух.

На Одещині у моторошній аварій загинула людина та п’ятеро - у лікарні, серед них - маленька дитина.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, аварія сталася сьогодні, 27 травня, близько 17.00 на 51 кілометрі міжнародної траси Одеса - Рені.

Встановлено, що житель міста Білгород-Дністровський, 1955 р.н., рухався на легковому автомобілі Nissan Primera у напрямку міста Рені. Попередньо - він не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із мікроавтобусом Mercedes Vito під керуванням жителя Одеси, 1996 р. н.

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В результаті зіткненні керманич легковика загинув. Водій мікроавтобуса та четверо його пасажирів отримали різні травми та доставлені до Біляївської районої лікарні. Зокрема, госпіталізовані, крім водія, його дружина, яка є його ровесницею, батьки 1973 та 1972 років народження, та 5-річний син.

На місці події працюють правоохоронці, вони встановлюють всі обставини аварії. Вирішується питання щодо відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Наразі на даній ділянці дороги ускладнено рух. Група реагування патрульної поліції забезпечує реверсний рух транспортних засобів однією смугою.

ДТП в Україні - останні новини

Сьогодні стало відомо, про ще одне моторошну ДТП, яка сталася на Одещині. У селі Ройлянка Білгород-Дністровського району п’яний водій на DAEWOO LANOS вилетів на узбіччя, де збив 10-річного хлопчика. Дитина отримала жахливі травми, в тому числі - переломи кісток голови. Водія затримали, йому загрожує до восьми років тюрми.

Свого покарання чекає суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила насмерть нацгвардійця - 22-річного Вадима Бондаренко. Прокуратура вже внесла клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Також сьогодні, 27 травня, в Одесі затримали п'яну тінейджерку, яка угнала автівку родичів та стала причиною серйозної ДТП.

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