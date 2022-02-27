Під час спроби перевірити невідомих на мікроавтобусі проти захисників міста відкрили вогонь.

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Підозрілих осіб помітили на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих проти захисників міста відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав їхати геть.

"У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється. Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені. Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують надійно протистояти російському вторгненню", - йдеться в повідомленні.

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