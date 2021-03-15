У скоєнні злочину підозрюється житель Київської області, його вже затримали.

В Одеській області затримано водія, який на іномарці смертельно травмував людину і втік.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася 14 березня в селі Василівка.

Зокрема, автомобіль Hyundai збив 37-річного місцевого жителя і з місця події втік. Потерпілий від отриманих травм помер.

Для встановлення місця знаходження та затримання зловмисника в дію була введена спеціальна поліцейська операція "Перехоплення".

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В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські в місті Білгород-Дністровському в неділю знайшли вищеназваний автомобіль і водія. Підозрюваний - 34-річний уродженець Київської області.

З чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії в рамках провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова