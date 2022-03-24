Затримано двох братів, які намагались незаконно втекти з України, щоб уникнути призову на військову службу.

На кордоні з Молдовою викрили канал незаконного переправлення призовників, які хотіли виїхати з України.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що спільно з прикордонниками затримано двох братів, які намагались незаконно втекти з України, щоб уникнути призову на військову службу.

У ДБР розповіли, що системне незаконне переправлення чоловіків організував громадянин сусідньої країни. Він отримував по 1,5 тис. доларів з кожного, хто хотів виїхати з України. Двоє його спільників відвезли затриманих чоловіків на кілька кілометрів від пункту пропуску "Серпневе-Басарабяска" на Одещині, де вони й мали незаконно перетнути кордон.

"У Молдові на них уже чекали дві жінки, які за додаткову грошову винагороду переправили автомобіль втікачів через пункт пропуску", - йдеться в повідомленні.

Виїзд чоловіків з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні запроваджено воєнний стан, який серед іншого передбачає заборону громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років виїжджати за межі нашої держави.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив, що за незаконне переправлення за кордон ухилянтів від військового обов'язку передбачено до 9 років позбавлення волі, а транспорт, на якому їх вивозять, конфіскуватимуть.

Попри це українські чоловіки не полишають спроб покинути країну. Наприклад, 7 березня на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику Lexus, поки за кермом була його дружина.

8 березня на кордоні з Молдовою затримали групу з 8 чоловіків призовного віку, серед яких були син та онук Софії Ротару.

А 12 березня в пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його звільнили від проходження військової служби через вагітність та важкі пологи.

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