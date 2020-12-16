Дівчинка пояснила, що пішла з дому, тому що посварилася зі старшим братом.

У місті Чорноморськ Одеської області поліцейські знайшли зниклу безвісти 14-річну жительку Луцька.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, про зникнення доньки мати повідомила луцьким поліцейським 11 грудня через дві доби після зникнення дитини.

За словами жінки, правоохоронців вона сповістила не відразу, тому що дочка не вперше пішла з дому.

Зазначається, що волинські поліцейські встановили маршрут пересування 14-річної дівчинки і з'ясували, що вона сіла у фуру далекобійника, який їхав у Одеський регіон.

Тому правоохоронці припустили, що дівчинка дісталася до портового міста Чорноморськ. Про це вони повідомили одеським поліцейським, які, маючи опис вантажівки і водія, перевірили десятки фур, що прибули до міста.

«Мешканку Луцька правоохоронці розшукали за 800 кілометрів від дому - у Чорноморську. Вони повідомили організаторам розшуку, що знайшли дитину. Поки за дівчинкою їхали рідні, про неї подбали ювенали. Їм вона пояснила, що пішла з дому, тому що посварилася зі старшим братом», - розповіли в главку.

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Автор: Лариса Козова