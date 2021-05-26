У Харкові патрульна поліція зупинила водія автомобіля Dacia, який на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова здійснив небезпечний маневр. Саме на цьому місці у 2017 році сталася смертельна ДТП, винуватцями якого виявилися Олена Зайцева і Геннадій Дронов.
Відео інциденту опублікували в соцмережі.
"Порушник на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова рухався смугою зустрічного напрямку і створював перешкоди транспортним засобам, які їдуть назустріч", - зазначили копи.
Вчора, 25 травня, під час патрулювання поліцейські зупинили вказаний автомобіль Dacia на вулиці Ахсарова. Патрульні опитали водія, ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності. Чоловік повністю визнав свою провину.
На водія інспектори склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів на дорозі) кодексу України про адмінправопорушення.
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