Передбачається, що під зсувом можуть бути люди.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області біля бази відпочинку стався зсув ґрунту.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Одеській області, в районі курортного села Лебедівка сьогодні стався зсув ґрунту на узбережжі Чорного моря.

НП сталася після 14:00 біля бази відпочинку «Перлина».

За попередньою інформацією, під зсувом можуть бути люди.

«Сили й засоби пошукових систем нарощуються. Інформація про постраждалих перевіряється», - зазначається у повідомленні.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що стався обвал ґрунту заввишки 15 м на площі близько 150 кв. м. До пошукових робіт залучено рятувальників, військовослужбовців та місцевих жителів.

На місці події виявлено речі відпочивальників.

Загалом до пошукових робіт залучено 40 осіб, задіяно сім одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова