Малюка прив'язали між лежаками на спеці.

На одному з пляжів Одеси помітили незвичайного "відпочивальника". Чоловік привів з собою маленького леопарда.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Одеса INFO.

У ролику видно, що маленького хижака прив'язали між лежаками. Схоже, що малюкові не комфортно на спеці, але господаря це явно не турбує. "Кошеня" намагався зняти повідець та звільнитися, але у нього це не вдалося.

У коментарі до відео зазначено, що вигляд у малюка нездоровий, він здається замученим ат виснаженим.

"Стан і поведінку малюка видно на відео... зате господар чилиться собі", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі невідомі в автомобілі з відкритим вікном возили леопарда.

Виходячи з відеозапису, в іномарці, яка рухається вулицею, знаходяться двоє чоловіків: один – за кермом, інший – поруч з ним, на пасажирському сидінні. Разом з пасажиром-леопард.

На хижаку, який періодично визирає у відкрите вікно, нашийник і повідець, за який чоловік притримує тварину.

Автор: Анастасія Горбачова